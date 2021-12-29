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Более 900 рейсов совершили снегоуборочные машины ОЖД с начала 2022 года

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С начала января было очищено более 37 тысяч километров путей.

Более 900 рейсов совершили снегоуборочные и снегоочистительные машины на Октябрьской железной дороге с начала 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Помимо техники в очистке инфраструктуры от снега задействуется ручной труд работников железной дороги. С начала января было очищено более 37 тысяч километров путей.

В ходе снегоборьбы на станции Гатчина-Товарная-Балтийская были использованы машины СМ, которые могут чистить путь, накапливать и перевозить снежные массы, а также снегоочиститель СДПМ, который может на скорости до 60 км/ч производить очистку пути от снега. 

Фото и видео: ОЖД

Теги: ожд, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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