Петербург 12 марта убирают более 900 единиц техники

Ночью 12 марта улицы города в порядок приводили 730 единиц техники и 345 дворников.

В пятницу утром на уборку городских магистралей вышли 821 единица техники и 1272 работника ручного труда дорожных предприятий Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Комитета.

Ночью 12 марта улицы города в порядок приводили 730 единиц техники и 345 дворников.

По прогнозу, в Петербурге в пятницу местами возможен умеренный снег, порывы ветра могут достигать 15-18 м/с. С начала зимы с петербургских дорог на пункты ГУП "Водоканал" отгружено более 1,32 млн кубометров снега.

За работой уборочной техники можно следить в онлайн-режиме.

Фото: Piter.tv