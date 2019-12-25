Контракт на проведение реконструкции заключили в 2018 году.

В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что более 80 семей получат квартиры в доходном доме в центре Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Петербуржцев переселят в доходный дом Целибеева в Адмиралтейском районе. Объект лично осмотрел градоначальник Александр Беглов.

Я считаю, молодёжь должна жить в центре, при этом здесь есть вся инфраструктура — детские сады, школы Александр Беглов

Контракт на реконструкцию дома заключили в 2018 году. Стоимость работ оценивается больше 440 млн рублей. Напомним, что доходный дом Целибеева является памятником культурного наследия регионального значения. Дом сдадут в декабре текущего года.

По словам градоначальника соответствующие проекты необходимо развивать.

Ранее мы сообщали о том, что школа №263 в Адмиралтейском районе примет учеников в 2021 году.

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