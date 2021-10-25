Более 1100 участников СВО и их детей поступили в вузы и колледжи Петербурга

В их числе – более 800 студентов вузов. 309 человек зачислены в колледжи.

В вузы и колледжи Петербурга вне конкурса поступили более 1100 участников СВО и их детей. Об этом стало известно в ходе встречи Александра Беглова с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, рассказали в пресс-службе Смольного.

Федеральная норма для поступления в вузы всей страны для таких абитуриентов составляет 10% бюджетных мест – более 800 человек зачислены. Большинство выбрали Санкт‑Петербургский государственный университет, Технологический, Политехнический и Горный. Высоким спросом пользуются технические специальности.

Дети участников СВО поступают и в колледжи. В них конкурс – 10-12 человек на место. Зачислены уже 309 студентов. Отмечается, что и их интересуют преимущественно технические профессии.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге увеличилось количество вакансий для студентов.

Фото: Piter.TV