Более 800 машин вышли на улицы Петербурга после предновогоднего снегопада

Смольный усилил уборку города.

Коммунальные службы Санкт-Петербурга 29 декабря задействовали 837 единиц техники и 1168 дворников для ликвидации последствий предновогоднего снегопада. Работы ведутся на магистралях, площадях, внутриквартальных проездах и пешеходных зонах.

По информации городских властей, уборка проводится в усиленном режиме. Для механизированной очистки задействованы крупные аллеи и широкие пешеходные транзиты. Работы также выполняются в парках, скверах и бульварах, где очистке подлежат 3,13 тысячи гектаров территорий с различными типами покрытий.

В Смольном сообщили, что коммунальные службы приступили к уборке сразу после начала метели. Основной задачей стало оперативное удаление свежего слоя снега для обеспечения безопасного передвижения транспорта и пешеходов. После сильного снегопада, прошедшего в начале недели, в город пришли оттепель и дождь, что потребовало дополнительного внимания к системе водоотведения.

Усиленные меры связаны со снегопадом, который принес в Петербург циклон 27 декабря. Накануне для уборки улиц и дорог были задействованы более тысячи дворников и 739 единиц техники. Дополнительно дорожное полотно обрабатывается противогололедными материалами.

Фото: unsplash (Florencia Viadana)