Более 70 тысяч российских семей получили пособие на первенца

Размер пособия в среднем составляет около 10,5 тыс. рублей. О том, что программа поддержки малоимущих семей будет развиваться и дальше. Сообщает ТАСС.

В понедельник, 23 июля глава Минтруда Максим Топилин заявил, что поддержка малоимущих семей будет развиваться и дальше. Эта программа предусматривает выплату ежемесячного пособия при рождении первого ребенка в размере около 10,5 тысяч.

"Уже более 70 тыс. семей получили такое пособия, она [программа] будет и дальше развиваться", сообщил Максим Топилин

Напомним, что программа ежемесячных выплат малоимущим семьям с первым ребенком вступила в силу в РФ с 1 января этого года. Пособиет устанавливается с учетом дохода семьи, который не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума.

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