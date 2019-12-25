Более 6500 подростков Петербурга подрабатывали во время летних каникул

За четырехчасовой рабочий день подростки получали более 11 тысяч рублей в месяц

За три летних месяца в Петербурге были трудоустроены более 6,5 тысячи юных горожан, всего в течение года на работу отправятся не менее 10 тысяч молодых людей и девушек от 14 до 18 лет. Об этом сообщила Служба занятости населения Санкт-Петербурга.

Юные петербуржцы, выбравшие работу на свежем воздухе, благоустраивали скверы и парки рядом с домом или работали на Марсовом поле, в Ботаническом саду, в Строгановском, Екатерининском, Александровском парках. За четырехчасовой рабочий день подростки получали более 11 тысяч рублей в месяц, также Центр занятости населения выплачивал материальную помощь в размере 1500 рублей.

Также летом подростки работали упаковщиками, делопроизводителями, помощниками менеджера, подсобными рабочими.

Фото: ВКонтакте / Служба занятости населения Санкт-Петербурга