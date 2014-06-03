Более 5 млн россиян ежегодно получают или меняют загранпаспорта

В МВД рассказали о том, когда лучше всего делать документы.

Более пяти миллионов россиян ежегодно получают или меняют заграничные паспорта. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделали представители пресс-службы миграционного отделения российских правоохранительных органов. Полицейские уточнили, что основной массив обращений приходится на весну и летний период, поэтому во избежание очередей лучше всего озаботиться сменой документов осенью или зимой.

В среднем более 5 млн граждан РФ ежегодно получают или меняют заграничные паспорта. Основной массив обращений россиян приходится на весну и лето (с марта по июнь). Во избежание очередей этот момент важно учитывать при подаче заявления о выдаче заграничного паспорта. пресс-служба МВД

В МВД сообщили, что человек может подать заявление о выдаче загранпаспорта в любом территориальном органе МВД России, а также через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, при помощи единого портала "Госуслуги". Срок оформления такого документа может составлять один месяц в том случае, если регионы оформления и постоянной регистрации у гражданина совпадают. До трех месяцев полиции может понадобиться в том случае, если регионы оформления и постоянной регистрации у заявителя не совпадают, у человека нет постоянной регистрации или обратившийся за услугой имеет допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

