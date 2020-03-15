Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу

В настоящий момент все из них полностью здоровы.

Из больничного комплекса в Коммунарке в Москве, куда свозили людей с подозрением на коронавирус, выписались более 50 человек. Об это журналистам сообщил главврач больницы Денис Проценко.

По его словам, люди прошли 14-дневный карантин, в ходе которого следов заражения у них найдено не было. Всего выписались 52 человека. Все они контактировали с заболевшими или имели легкие симптомы ОРВИ по возвращении из Европы. В настоящий момент все из них полностью здоровы.

Согласно последним данным в Москве выявлено не менее 33 случаев заболевания коронавирусом.