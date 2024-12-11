Более 400 новых фонарей установили на улице Маршала Захарова

Работы на улице Маршала Захарова выполнены под контролем "Ленсвета" на участке общей протяженностью более 3,5 км между проспектами Героев и Маршала Жукова.

Энергетики завершили реконструкцию системы наружного освещения на улице Маршала Захарова в Красносельском районе в границах семи жилых кварталов и Южно-Приморского парка. Об этом рассказали в Смольном.

Работы на улице Маршала Захарова выполнены под контролем "Ленсвета" на участке общей протяженностью более 3,5 км между проспектами Героев и Маршала Жукова. Установлено 366 металлических опор и 407 современных фонарей со светодиодными лампами.

Специалисты для подключения фонарей протянули 19 км проводов, в том числе 18 км кабеля проложили под землей. Также объект оснастили четырьмя комплексами автоматизированного управления наружным освещением.

Всего сейчас улицы Петербурга освещают 400 тысяч светильников, из которых более половины – светодиодные. Это позволяет городу ежегодно экономить 100 млн рублей.

Ранее на Дачном проспекте завершилась реконструкция наружного освещения.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)