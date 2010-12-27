Более 500 тонн мусора вывезли с улиц Петербурга за неделю

Также дорожные службы использовали 1700 кубометров противогололедного материала.

В Петербурге за прошедшую неделю с 22 по 28 октября дорожные службы вывезли 500 тонн мусора и 3050 тонн смета, а также использовали 1700 кубометров противогололедного материала. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Дорожные службы внимательно следят за всеми изменениями погоды и при необходимости обрабатывают дорогу слабосолевым раствором. Он является наиболее экологичным материалом и разрушает гололедную пленку. В этом году количество точек, где работает дорожная техника, увеличили до 124.

Также за прошлую неделю с улиц города на Неве вывезли 500 тонн мусора и 3050 тонн смета.

Ранее на Piter.TV: В Невском районе после "Шавермы" остался тяжелый тандыр и гора мусора.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству