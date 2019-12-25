  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Более 3,3 петербуржцев вакцинировались от ковида
Сегодня, 20:16
143
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Более 3,3 петербуржцев вакцинировались от ковида

0 0

Согласно данным управления Роспотребнадзора, за неделю число заразившихся уменьшилось на 48%.

Более 3,3 петербуржцев вакцинировались от ковида. Об этом 3 октября рассказали в пресс-службе Смольного. 

Согласно данным управления Роспотребнадзора, за неделю число заразившихся уменьшилось на 48%. Также на 15% сократилось количество пациентов, которым нужна госпитализация. 

Ранее мы писали, что назальная вакцинация "Спутником V" началась в Петербурге. "Спутник V" забирается шприцем, затем игла заменяется на насадку, и с помощью неё проводится орошение. Главное — не чихнуть.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина, ковид
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии