На выплаты петербургским ветеранам к 75-летию Победы выделили 1,5 млрд рублей

Более 300 тыс. жителей Петербурга получат денежные выплаты к 9 мая.

В Смольном утвердили порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям петербуржцев в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Ветеранам выплатят 7 тыс. рублей, вдовам участников ВОВ — 4 тыс. рублей, детям войны — 3 тыс. рублей. Меры социальной поддержки полагаются 350 тыс. петербуржцев. Из бюджета города выделят 1,5 млрд рублей. Как отметили в пресс-службе губернатора Петербурга, выплаты будут начисляться автоматически, исходя из существующей базы данных.

Кроме того, более 100 тыс. жителей города получат юбилейные медали.

Фото: Piter.TV