Пользователи соцсетей поделились яркими видео салюта в честь 75-летия Победы

Празднование завершилось в Москве масштабным фейерверком, в Петербурге ограничились лишь 30 залповыми выстрелами с пляжа Петропавловской крепости.

В этом году из-за пандемии коронавируса празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли с 9 мая на 24 июня. В этот день по всей стране прошли парады.

По традиции, праздник завершился красочным салютом. Жители Москвы увидели по истине незабываемое зрелище, которое длилось 15 минут. Выстрелы произвел отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Всего задействовали 52 пусковые установки, из которых выстрелили более 10 тысяч раз. В завершении небо над столицей окрасилось в цвета российского флага.

В Петербурге начался сезон белых ночей. В честь 75-летия Победы в Северной столице не стали устраивать привычного фейерверка, а произвели лишь 30 залповых выстрелов с пляжа Петропавловской крепости. Их посвятили героической обороне Ленинграда, а также Сталинградской и Курской битвам, операции "Багратион", Берлинской операции и другим боевым действиям. На набережной Невы собрались сотни людей, чтобы насладиться ярким зрелищем и почтить память воинов, отдавших жизнь за защиту Отечества.

Фото, видео: Instagram / ket_hairface, elviramunkova, chernikova_antonina, anastasia_roedeer, ВКонтакте / Невский Корреспондент, Piter.TV