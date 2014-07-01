Более 320 тысяч экстренных вызовов приняли операторы 112 в марте в Петербурге

Напоминаем, все звонки в службу 112 бесплатные и доступны при нулевом балансе на телефоне.

В Службу экстренных вызовов 112 Петербурга за март поступило более 326 тысяч вызовов, СМС и сообщений из информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Среднее количество вызовов в сутки составило около 10,5 тысячи. Об этом сообщали пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Из общего числа поступивших обращений на реагирование в скорую направлено около 80 тысяч, в полицию – более 76 тысяч, в пожарно-спасательную службу – почти 6 тысяч обращений и более 2,2 тысячи – в службу газа. Более 14 тысяч вызовов потребовали комплексного реагирования.

Напоминаем, все звонки в службу 112 бесплатные и доступны при нулевом балансе на телефоне. Кроме русского языка, операторы принимают сообщения на английском, немецком, французском, итальянском и испанском языках.

Ранее стало известно, что в Петербурге и Ленобласти пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей.

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