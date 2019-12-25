Россияне собрали более 30 тысяч подписей против сжигания мусора

Цель: собрать 100 тысяч подписей.

Петицию против строительства мусоросжигательных заводов в Петербурге подписали уже более 32 тысяч человек. Об этом заявила депутат Законодательного Собрания, председатель подкомиссии по экологической безопасности Надежда Тихонова.

Если в центре Вены стоит труба, люди уверены, что из нее выходит 0% вредных веществ. У нас такой уверенности нет. Нам необходимо обеспечить максимум переработки. Надежда Тихонова

Руководитель общественной экологической организации "Друзья Балтики" и сопредседатель "Российского социально-экологического Союза" Ольга Сенова сообщила, что согласно мусорной реформе, в России планируется реконструировать 148 предприятий по сжиганию мусора, Ростех планирует построить еще 25 таких заводов.

Есть мнение, что в развитых странах это лучшая технология, но это не совсем так. Например, ЕС решил не использовать такую технологию. Ольга Сенова

Руководитель общественной экологической организации отмечает, что сжигать пластик, который составляет до половины бытовых отходов, опасно для природы. При этом можно найти способы для многоразового использования пластика. Сенова уверена, что люди готовы заниматься раздельным сбором мусора, если для этого будет обустроена удобная инфраструктура.

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