Более 30% россиян ездили или поедут в Белоруссию для лечения зубов

Большинство жителей России ездили или поедут в Белоруссию для лечения зубов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование аналитиков сервиса "Купибилет".

По данным исследования, 31% участников опроса посещали или намерены посетить Белоруссию за услугами местных стоматологов. Второе место в опросе заняла Южная Корея. Эту страну в качестве направления для медицинского туризма выбрали 24% респондентов, чтобы воспользоваться услугами пластической хирургии.

Еще 18% опрошенных выбрали европейские страны для восстановительной медицины. Для лечения рака и услуг нейрохирургов 8% респондентов выбирают Израиль. Для обследования организма 5% россиян готовы отправиться во Вьетнам. Среди регионов России чаще всего для медицинского туризма выбирают Москву (81%), Санкт-Петербург (12%) и Минеральные Воды (3%).

Фото: pxhere.com