Более 30 автомобилей столкнулись в Китае из-за сильного тумана: Есть погибшие и пострадавшие

На высокоскоростной трассе китайской провинции Хэнань из-за сильного тумана столкнулись 31 автомобилей.

Сегодня, 8 ноября, около 2х часов дня по Московскому времени в центральной китайской провинции Хэнань произошло массовое ДТП с участием более 30ти автомобилей.

Предположительно причиной аварии стал густой туман. В 7 часов 30 минут по Московскому времени на скоростном участке между населенными пунктами Чжоукоу и Тайкан произошло 18 столкновений. Пострадали 31 автомобилей. По меньшей мере сообщается об одном погибшем и 6ти пострадавших.

На месте аварии работали спасатели, медики и полиция.

Видео: YouTube/新京报