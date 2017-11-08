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Более 30 автомобилей столкнулись в Китае из-за сильного тумана: Есть погибшие и пострадавшие

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На высокоскоростной трассе китайской провинции Хэнань из-за сильного тумана столкнулись 31 автомобилей.

Сегодня, 8 ноября, около 2х часов дня по Московскому времени в центральной китайской провинции Хэнань произошло массовое ДТП с участием более 30ти автомобилей.

Предположительно причиной аварии стал густой туман. В 7 часов 30 минут по Московскому времени на скоростном участке между населенными пунктами Чжоукоу и Тайкан произошло 18 столкновений. Пострадали 31 автомобилей. По меньшей мере сообщается об одном погибшем и 6ти пострадавших.

На месте аварии работали спасатели, медики и полиция.

Видео: YouTube/新京报

 
Теги: в мире , массовая авария , массовое дтп , новости китая , туман
Категории: Мировые новости ДТП Происшествия Лента новостей

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