Петербургские камеры видеонаблюдения за месяц зафиксировали более 300 нарушений ПДД

С первого марта в Петербурге было зафиксировано более 300 тысяч нарушений правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи. Помогают отслеживать нарушителей камеры видеонаблюдения.
Большая часть несоблюдения правил связана с превышение скоростного режима, на втором и третьем места антирейтинга расположились нарушения требований остановки, стоянки и движение грузовых машин далее второй полосы.
Отмечается, что всего с начала года было зафиксировано около 630 тысяч нарушений.
Сотрудники комитета также обращаются к водителям мотоциклов и мопедов и просят горожан быть внимательными и осторожными на дорогах.
Ранее мы писали, что в аварии с участием 7 машин никто не пострадал.
Фото: pixabay
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