Петербургские камеры видеонаблюдения за месяц зафиксировали более 300 нарушений ПДД

Большая часть нарушений связана с превышением скоростного режима.

С первого марта в Петербурге было зафиксировано более 300 тысяч нарушений правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи. Помогают отслеживать нарушителей камеры видеонаблюдения.

Большая часть несоблюдения правил связана с превышение скоростного режима, на втором и третьем места антирейтинга расположились нарушения требований остановки, стоянки и движение грузовых машин далее второй полосы.

Отмечается, что всего с начала года было зафиксировано около 630 тысяч нарушений.

Сотрудники комитета также обращаются к водителям мотоциклов и мопедов и просят горожан быть внимательными и осторожными на дорогах.

Ранее мы писали, что в аварии с участием 7 машин никто не пострадал.

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