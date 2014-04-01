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Петербургские камеры видеонаблюдения за месяц зафиксировали более 300 нарушений ПДД
Сегодня, 19:25
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smirenny

Петербургские камеры видеонаблюдения за месяц зафиксировали более 300 нарушений ПДД

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Большая часть нарушений связана с превышением скоростного режима.

С первого марта в Петербурге было зафиксировано более 300 тысяч нарушений правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи. Помогают отслеживать нарушителей камеры видеонаблюдения.

Большая часть несоблюдения правил связана с превышение скоростного режима, на втором и третьем места антирейтинга расположились нарушения требований остановки, стоянки и движение грузовых машин далее второй полосы.

Отмечается, что всего с начала года было зафиксировано около 630 тысяч нарушений. 

Сотрудники комитета также обращаются к водителям мотоциклов и мопедов и просят горожан быть внимательными и осторожными на дорогах. 

 Ранее мы писали, что в аварии с участием 7 машин никто не пострадал.

Фото: pixabay

Теги: камера видеонаблюдения, нарушение пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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