Все поступающие в изоляторы уходят на двухнедельный карантин.

Более 300 случаев заражения COVID-19 зафиксировано в системе ФСИН. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Официально коронавирус выявили у 270 сотрудников системы исполнения наказаний, а также у 40 заключенных, подозреваемых и осуждённых. По данным пресс-службы, в уголовно-исполнительной системе провели 18,7 тысяч тестов на наличие новой инфекции.

В ведомстве заявили, что ни у кого из заразившихся болезнь не протекает в тяжёлой форме. Также во многих учреждениях ФСИН ввели режим особых условий — там не принимают и не отправляют передачи, не принимают и не отправляют подозреваемых и осуждённых, а также не выпускают их на следственные действия. Свидания также приостановлены.

Для адвокатов, следователей, защитников введен особый порядок посещений учреждений, по которому они общаются с подозреваемыми и доверителями через специальные стёкла с соблюдением всех санитарных норм защиты.

При этом в СИЗО сотрудники переведены на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждений. Все поступающие в изоляторы также уходят на двухнедельный карантин.

Ранее Мишустин выделил силовикам 3,1 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом.