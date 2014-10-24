Более 2,5 млн петербуржцев полностью привились от коронавируса

В городе продолжают работу 190 пунктов вакцинации.

В четверг, 16 декабря, в Петербурге представили обновленные данные по вакцинации от коронавируса. Полностью прошли вакцинацию 2 514 315 человек. Об этом Piter.tv сегодня сообщили в Смольном.

По словам губернатора города, Северная столица наращивает темпы иммунизации населения. Запас вакцин составляет 925 699 комплектов доз. В городе продолжают работу 190 пунктов вакцинации, а также 51 мобильный.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) запретила сотрудникам подрядных организаций и посетителям проходить на территорию предприятий без предъявленного QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.

Фото: Piter.tv