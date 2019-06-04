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Более 26 тысяч петербуржцев обратились в Центр занятости с 30 марта
Сегодня, 12:14
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nastya960

Более 26 тысяч петербуржцев обратились в Центр занятости с 30 марта

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Сейчас в Петербурге официально безработными считаются 18 041 человек.

Вынужденные нерабочие дни и режим самоизоляции из-за коронавируса оставили без заработка многих жителей нашей страны. С 30 марта по 20 апреля в службу занятости обратились более 26 тысяч петербуржцев. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщила замдиректора городского Центра занятости населения Наталья Набойщикова.

Сейчас в Петербурге официально безработными считаются 18 041 человек. Все они получают пособия по безработице.

Служба занятости Петербурга на данный момент также работает дистанционно. Для постановки на учет в качестве безработного заявление можно подать через портал "Работа в России".  

В марте были названы регионы с самым высоким уровнем безработицы.

Фото: pixabay 

 

Теги: безработные
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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