В Петербурге экологические службы за первую неделю года приняли более 250 сообщений

На прошлой неделе проводились работы по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов.

В Петербурге со 2 по 8 января городские аварийные экологические службы приняли 268 сообщений от жителей по вопросам экологической безопасности. Собрано 7 кг ртутьсодержащих отходов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию.

На прошлой неделе проводились работы по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов. Всего вывезено 12 м3 отходов.

Сообщения по вопросам экологической безопасности принимает мобильная экологическая дежурная служба: 417-59-36 (круглосуточно).

Фото: Комитет по природопользованию