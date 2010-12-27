Более 230 тысяч петербуржцев будут голосовать не по прописке, а по месту жительства

Более 230 тысяч заявлений подали петербуржцы, которые хотят изменить место голосования на президентских выборах в марте 2018 года.

Сегодня крайний день, в который петербуржцы могут изменить место голосования на президентских выборах 18 марта. В случае необходимости, горожане должны подать заявление в выбором любого удобного для них избирательного отделения.С завтрашнего дня также можно будет поменять место голосования, но только при непосредственном появлении в УИКе по прописке. Данную опцию закроют в 14 часов 17 марта. Об этом рассказал председатель Горизбиркома Виктор Панкевич.

На данный момент в Северной столице подано 234 тысячи прошений о замене участка голосования. Для этого петербуржцы обращались с заявлением в многофункциональные центры, участковые комиссии, а также заполняли формы на сайте государственных услуг. Большинство из них хотят голосовать не по мест фактической прописки, а по месту реального проживания.

На сегодняшний день новация оказалась актуальна. По линии МФЦ на 6 марта принято 9 047 заявлений, через ТИК приняты 41 163 заявления, в УИКах - 75 377 заявлений. Актуальным был и единый портал госуслуг: принято 87 тысяч заявлений Виктор Панкевич

Отметим, что подобная функция доступна для жителей России только с этого года. Правительство Петербурга создало 45 пунктов приема заявок на изменение места голосования.



Фото: Вконтакте/Санкт-Петербургская избирательная комиссия