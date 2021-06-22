В Петербурге освободили еще 20 земельных участков от прилавков с рыбой и овощами

В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении.

За последнюю неделю сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили 22 незаконно занятых участков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Рейды прошли в Центральном, Невском, Кировском, Выборгском, Калининском, Приморском, Московском и Красносельском районах.

Сотрудники комитета убрали прилавки с овощами и фруктами, которые продавались у станций метро "Проспект Просвещения", "Академическая", "Комендантский проспект", "Нарвская". Кроме того, была ликвидирована "рыбная точка" у станции "Академическая" и точка по продаже выпечки у "Ломоносовской".

В отношении нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях.

В пресс-службе ККИ отметили, что с наступлением весны количество незаконных торговых точек растет. Продавцы не платят налоги, а также не отвечают за продаваемую продукцию.

Фото: администрация Петербурга