Более 20 школ и 20 детских садов примут учеников в Петербурге

В Петербурге открывают новые школы и детсады построенные по современному стандарту.

Смольный отметил, что образование является одной из крупнейших сфер экономики города. В программе "10 приоритетов" этому направлению уделено особое внимание.

С 2019 года в Петербурге построено более 120 школ и 240 детских садов. В новом учебном году откроются 27 школ и 26 детсадов, еще две школы после реконструкции начнут работу в Курортном и Красносельском районах.

К 1 сентября планируется завершение реновации двух профессиональных учреждений: "Колледжа судостроения, информационных и прикладных технологий" и "Колледжа метростроя".

"Петербургский стандарт" предусматривает строительство образовательных объектов с современными спортивными залами, бассейнами, лабораториями, мастерскими и мультимедийными аудиториями. По словам губернатора, новые условия сразу показали результат: прием студентов в колледж судостроения в 2025 году вырос в 2 раза.

Ранее сообщалось, что га Новосаратовской улице достроили новую школу с бассейнами и современными лабораториями.

Фото: ВКонтакте/ Госстройнадзор Санкт-Петербурга