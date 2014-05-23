За 2024 год в Петербурге восстановят более 20 фонтанов

Многие фонтаны, особенно те, что расположены во дворах, долгое время оставались заброшенными, и люди уже потеряли надежду снова увидеть их работающими.

В 2024 году в Петербурге планируется восстановить 21 фонтан, как заявил губернатор города на Неве в программе "Петербург. Новый взгляд" на телеканале 78.

Многие фонтаны, особенно те, что расположены во дворах, долгое время оставались заброшенными, и люди уже потеряли надежду снова увидеть их работающими. Некоторые из них даже использовались в качестве клумб.

Губернатор подчеркнул, что восстановление фонтанов началось в 2019 году, и адреса для реконструкции предлагали сами жители города. Всего было реконструировано 35 фонтанных комплексов и капитально отремонтировано ещё восемь. В настоящее время в городе функционируют 86 фонтанов.

В рамках восстановительных работ планируется отремонтировать объекты культурного наследия, включая парный фонтан в Румянцевском саду. К сентябрю 2024 года планируется восстановить фонтан в сквере Соловьёва-Седова между домами № 148 и № 150 по Невскому проспекту.

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Фото: Piter.TV