Более 20 человек погибли из-за урагана "Ида" в США

В Нью-Йорке и Нью-Джерси объявлен режим ЧС

По меньшей мере 22 человека погибли из-за урагана "Ида" на востоке США. Об этом сообщает телеканал NBC.

Жертвами стихии стали 8 жителей Нью-Йорка и 14 жителей Нью-Джерси. В обоих штатах объявлен режим ЧС. Большинство улиц и домов были затоплены в результате продолжительных ливней.

В результате последствий урагана "Ида" произошли временные перебои в работе трех городских аэропортах. Президент США Джо Байден пообещал оказать любую помощь для борьбы со стихией.

Ранее мы сообщали, что число жертв урагана "Ида" в США выросло до шести.

Видео: The Sun