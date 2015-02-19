Более 20 человек погибли из-за урагана "Ида" в США

По меньшей мере 22 человека погибли из-за урагана "Ида" на востоке США. Об этом сообщает телеканал NBC.
Жертвами стихии стали 8 жителей Нью-Йорка и 14 жителей Нью-Джерси. В обоих штатах объявлен режим ЧС. Большинство улиц и домов были затоплены в результате продолжительных ливней.
В результате последствий урагана "Ида" произошли временные перебои в работе трех городских аэропортах. Президент США Джо Байден пообещал оказать любую помощь для борьбы со стихией.
Ранее мы сообщали, что число жертв урагана "Ида" в США выросло до шести.
Видео: The Sun
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