Более 2000 молодых жителей Ленобласти участвует в волонтерстве

В минувшем году по сравнению с 2016-2017 годами удвоилось число участников Всероссийского конкурса молодежных проектов от региона, а гранты Федерального агентства по делам молодежи получили 25 заявителей из Ленинградской области на сумму 4,75 млн рублей.

В 2018 году, объявленном Годом добровольца в России, от Ленинградской области на информационной интернет-платформе "Добровольцы России.РФ" зарегистрировались более 1300 волонтеров и 100 добровольческих объединений. На выездном заседании областного правительства председатель комитета по молодежной политике Алексей Орлов рассказал, что на сегодняшний день этот показатель превысил 2000 молодых активистов и 180 объединений.



Более 9100 молодых ленинградцев также зарегистрировались в автоматизированной информационной системе "Молодежь России". Система позволяет участвовать в молодежных мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней, а также предполагает обратную связь участников и организаторов событий. Кроме того, к настоящему времени муниципальные районы субъекта Федерации получили возможность регистрировать в системе свои мероприятия и также получать через нее заявки на участие.



В 2018 году более 550 представителей молодежи области приняли участие в межрегиональных, всероссийских и международных молодежных мероприятиях, в том числе окружных и федеральных форумах "Территория смыслов", "Таврида", "Евразия" и "Амур". В мае 2018 года состоялся юбилейный X Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа "Ладога", посвященный Году добровольца в России и Году туризма в Ленинградской области, собравший более 850 участников из 41 региона РФ и 7 стран. На форуме второй год подряд работал корпус из 50 волонтеров.



В минувшем году по сравнению с 2016-2017 годами удвоилось число участников Всероссийского конкурса молодежных проектов от региона, а гранты Федерального агентства по делам молодежи получили 25 заявителей из Ленинградской области на сумму 4,75 млн рублей. В числе мероприятий 2018 года были также церемония вручения премии губернатора Ленинградской области талантливой молодежи, традиционный фестиваль студенческого творчества "Студенческая весна", торжественно-траурные церемонии захоронения останков бойцов и командиров Красной армии, погибших при защите Отечества, и иные события.

Источник: пресс-служба региона