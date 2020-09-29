В Петербурге с июня выписано более 1500 штрафов за отсутствие маски в транспорте

Проверки проводились с 11 июня по 29 сентября.

В конце сентября Смольный продлил коронавирусные ограничения в Петербурге до 31 октября: в том числе сохраняется требование на ношение защитных масок в общественных местах, включая магазины, транспорт. Однако масочный режим соблюдает далеко не каждый петербуржец. Об этом "Невским Новостям" рассказали в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Как рассказали в комитете, с 11 июня по 29 сентября в Петербурге проверили 36 393 объекта потребительского сектора. В результате проверок было составлено 1 627 протоколов об осмотре. Чаще всего в организациях отсутствовали разметки и маски на лицах сотрудников. Также масочный режим неохотно соблюдается и в общественном транспорте – было составлено 1 568 актов о выявленных нарушениях.

Тем временем коронавирус "разгуливает" не только по Петербургу, но и по всей стране. Поэтому в России из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия.

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