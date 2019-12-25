Более 180 кг химических отходов собрали петербургские экологи за неделю

Специалисты также собрали лампы, батарейки, химические отходы и медицинские термометры.

С 15 по 21 ноября специалисты аварийной службы ГУП "Экострой" получили 222 сообщения от петербуржцев по вопросам экологической безопасности.

За это время было выполнено 35 выездов, 31 из которых провели для обследования после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями. Также собрали 27 люминесцентных ламп, 6,5 кг ртутьсодержащих отходов, 12,6 кг батареек, 180 кг химических отходов и 8 медицинских термометров.

"Экострой" ликвидировали загрязнение и засорение водных объектов: с акватории вывезли 81 квадратный метр отходов.

Отмечается, что суда и персонал аварийной службы "Пиларн" всегда готовы к выезду.

Фото: СПб ГУП "Экострой" / Вконтакте