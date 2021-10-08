180 домов повреждены в Севастополе после атаки ВСУ

Также нанесен ущерб больнице и административным зданиям.

180 домов повреждены в результате атаки вооруженных сил Украины на Севастополь. Урон получили 100 многоквартирных домов и 79 частных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского.

Повреждения фиксируют во всех районах Севастополя. В том числе, в домах выбиты окна, а также повреждены элементы фасадов, балконы и крыши. Пострадали и автомобили, на данный момент атака затронула 100 машин. Алексей Краснокутский добавил, что значительный ущерб нанесен семи административным зданиям, одному медучреждению, предприятиям малого бизнеса, а также контактной сети железной дороги.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ попал в жилой дом в Екатеринбурге. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, в результате удара БПЛА обошлось без жертв, из здания эвакуировали 50 жильцов, с ними на месте работали психологи. Из-за ЧП была временно парализована работа аэропорта, на 9 часов там застряли петербургские туристы.

