Более 170 иностранцев выдворили из Ленобласти с начала 2022 года

Чаще всего иностранцам приходилось покидать РФ из-за нарушения сроков пребывания в стране или из-за нарушения правил трудовой деятельности.

С начала 2022 года судебные приставы выдворили из Ленобласти 175 мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов.

Чаще всего иностранцам приходилось покидать РФ из-за нарушения сроков пребывания в стране или из-за нарушения правил трудовой деятельности. До решения суда мигранты живут в спецучреждении для временного содержания иностранцев.

Все нарушители также должны выплатить административный штраф. Также для большинства из них въезд в РФ будет закрыт на 5 лет.

Несколько дней назад в квартире мигрантов на улице Богайчука нашли труп младенца.

Фото: ВКонтакте / ФССП России