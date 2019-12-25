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Более 170 иностранцев выдворили из Ленобласти с начала 2022 года
Сегодня, 13:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Более 170 иностранцев выдворили из Ленобласти с начала 2022 года

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Чаще всего иностранцам приходилось покидать РФ из-за нарушения сроков пребывания в стране или из-за нарушения правил трудовой деятельности.

С начала 2022 года судебные приставы выдворили из Ленобласти 175 мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов.

Чаще всего иностранцам приходилось покидать РФ из-за нарушения сроков пребывания в стране или из-за нарушения правил трудовой деятельности. До решения суда мигранты живут в спецучреждении для временного содержания иностранцев.

Все нарушители также должны выплатить административный штраф. Также для большинства из них въезд в РФ будет закрыт на 5 лет.

Несколько дней назад в квартире мигрантов на улице Богайчука нашли труп младенца.

Фото: ВКонтакте / ФССП России

Теги: мигранты, приставы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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