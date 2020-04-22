Более 12 тысяч петербуржцев подписали петицию в защиту Хармса

Обращение к губернатору Северной столицы было опубликовано шесть дней назад.

Петиция с просьбой сохранить и узаконить граффити с портретом поэта Хармса собрала более 12 тысяч подписей.

Напомним, обращение к губернатору Северной столицы было опубликовано шесть дней назад. Оно касается сохранения граффити, которое с 2016 года украшает фасад жилого дома по адресу: Маяковского, 11.

В тексте обращения горожане отметили значимость фигуры Хармса, который был "истинным ленинградцем". Они уверены, что его портрет может стать частью бренда Санкт-Петербурга.

Вопрос о сохранении рисунка пришлось поднять после обращения на сайт "Наш Санкт-Петербург" некой Фатимы И., которая пожаловалась на граффити. Чиновники администрации Центрального района встали на сторону женщины и заявили о готовности ликвидировать Хармса.

Пресс-служба районной администрации сообщила, что компромиссы возможны, однако рисунок все равно будет закрашен в соответствии с законодательством. Власти района объяснили, что художники, создавшие рисунок, могут заняться процессом его узаконивания, после чего портрет можно будет нанести на фасад дома заново.

Известно, что глава КГА Владимир Григорьев негативно относится к стрит-арт искусству, поэтому не допускает развитие жанра в Северной столице. Процесс согласования граффити утвержден таким образом, что за прошедший год уличные художники не смогли узаконить ни одно изображение. Григорьев также выступает за уничтожение портрета Хармса: ранее он говорил, что если даже встанет вопрос о нанесении рисунка заново, не факт, что КГА это допустит. Примечательно, что в Москве за полгода было узаконено более 600 граффити.

Фото: ВКонтакте / Афиша