Более 120 тысяч петербуржцев лишены права выезда за границу

Также отмечается, что почти 5,5 тысячи человек, лишенных права выезда за границу, это должники по алиментам.

Порядка 120 тысяч жителей Петербурга лишены права выезда за границу. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказала руководитель Главного управления ФССП по Санкт-Петербургу – главный судебный пристав города, полковник внутренней службы Анна Лашкова.

По словам специалиста, это превентивная мера, которая применяется для того, чтобы стимулировать должника исполнить решение суда. Анна Лашкова напомнила, что узнать о запрете на выезд за границу можно на портале "Госуслуги".

Также отмечается, что почти 5,5 тысячи человек, лишенных права выезда за границу, это должники по алиментам.

Фото: Piter.tv