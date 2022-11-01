Более 120 тысяч петербуржцев лишены права выезда за границу

Порядка 120 тысяч жителей Петербурга лишены права выезда за границу. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказала руководитель Главного управления ФССП по Санкт-Петербургу – главный судебный пристав города, полковник внутренней службы Анна Лашкова.
По словам специалиста, это превентивная мера, которая применяется для того, чтобы стимулировать должника исполнить решение суда. Анна Лашкова напомнила, что узнать о запрете на выезд за границу можно на портале "Госуслуги".
Также отмечается, что почти 5,5 тысячи человек, лишенных права выезда за границу, это должники по алиментам.
Фото: Piter.tv
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