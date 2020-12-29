Более 118 тысяч петербургских организаций получили QR-коды

В Смольном отметили, что соблюдение санитарных норм в городе улучшилось.

В четверг, 21 января, в Смольном сообщили, что лишь 4% организаций потребительского сектора не соблюдают антиковидные стандарты безопасности.

По итогам трехмесячной проверки магазинов, ресторанов и салонов красоты, чиновники пришли к выводу, что соблюдение стандартов безопасности улучшилось.

Подавляющее большинство предприятий и организаций с пониманием отнеслись к ограничениям и санитарным требованиям: оформили QR-коды, соблюдают стандарты безопасной деятельности. отметил губернатор.

Градоначальник отметил, что ситуация находится под постоянным контролем профильных органов власти, проводятся рейды и проверки. Число полученных организациями QR-кодов увеличилось почти в 3 раза — с 41673 до 118649.

Ранее мы писали, что после ночного рейда в центре Петербурга опечатали четыре заведения.

Фото: пресс-служба ККИ