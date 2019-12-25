Более 10 рейсов из Калининграда в Петербург отменили в один день

Пассажиры не смогли улететь из Калининграда десятки рейсов сняты с расписания.

Во вторник, 26 августа, в Калининграде зафиксированы массовые отмены рейсов. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Храброво, более 10 самолетов в Москву и Санкт-Петербург не смогли вылететь вовремя.

В петербургском Пулково задержаны или отменены 3 рейса. В московских аэропортах Шереметьево и Домодедово аналогичные проблемы затронули 8 рейсов. Обратные вылеты также идут с опозданием.

По информации Росавиации, в 5:02 утра были введены временные ограничения на использование воздушного пространства над отдельными районами Ленинградской области. Именно это стало причиной нарушений авиасообщения с Калининградом.

Фото: Piter.tv