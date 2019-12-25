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Более 10 лжеминеров задержали в Петербурге после обысков
Сегодня, 21:39
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Более 10 лжеминеров задержали в Петербурге после обысков

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Подозреваемые находятся в изоляторах временного содержания.

В Петербурге задержали 12 человек, которых подозревают в деле о ложном минировании. По факту случившегося началось расследование. Об этом сообщили на портале "Фонтанка.ру".

Сейчас нарушители находятся в  изоляторах временного содержания. По предварительной информации, злоумышленники отправили на почту силовиков информации о минировании социальных объектов. Информация оказалась ложной.

Ранее на Piter.tv: из Ломоносова 6 марта отправили партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

Фото: Pexels

Теги: дело о ложном минировании, обыски
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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