Более 10 лжеминеров задержали в Петербурге после обысков

Подозреваемые находятся в изоляторах временного содержания.

В Петербурге задержали 12 человек, которых подозревают в деле о ложном минировании. По факту случившегося началось расследование. Об этом сообщили на портале "Фонтанка.ру".

Сейчас нарушители находятся в изоляторах временного содержания. По предварительной информации, злоумышленники отправили на почту силовиков информации о минировании социальных объектов. Информация оказалась ложной.

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