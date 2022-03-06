Из Ломоносова 6 марта отправили партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Каждый день горожане дарят чайники, пауэрбанки, удлинители и зарядные устройства беженцам.

Сегодня, 6 марта, из Ломоносова в Ростовскую область отправили партию гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. В городском отделении Российского Красного Креста уточнили, что петербуржцы ежедневно приносят посылки и новую технику. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Для первой партии было собрано 4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, средств гигиены и электроники. Каждый день горожане дарят чайники, пауэрбанки, удлинители и зарядные устройства. Заместитель председателя отделения Российского Красного Креста Илья Иванов поблагодарил неравнодушных петербуржцев за помощь.

Ранее на Piter.tv: более 120 беженцев из ДНР самостоятельно прибыли в Ленобласть.

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