Более 120 беженцев из ДНР самостоятельно прибыли в Ленобласть

Сейчас они разместились у родственников и знакомых.

В Центр социальной защиты населения региона уже обратились 124 человека, которые вынужденно покинули ДНР. Они самостоятельно добрались до Ленобласти и сейчас проживают у родственников и знакомых.

По словам главы Комитета по социальной защите населения Анастасии Толмачевой, регион готов полностью поддержать беженцев. Им предоставляются выплаты в размере 10 тысяч рублей, гуманитарная помощь, временное размещение, помощь в трудоустройстве, отметила она.

Ранее беженцы из ДНР рассказали, как их встретили в России.

Видео: Telegram / Админка Ленобласти