  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:34
168
Alena_Zinovieva Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Более 120 беженцев из ДНР самостоятельно прибыли в Ленобласть

0 0

Сейчас они разместились у родственников и знакомых.

В Центр социальной защиты населения региона уже обратились 124 человека, которые вынужденно покинули ДНР. Они самостоятельно добрались до Ленобласти и сейчас проживают у родственников и знакомых.

По словам главы Комитета по  социальной защите населения Анастасии Толмачевой, регион готов полностью поддержать беженцев. Им предоставляются выплаты в размере 10 тысяч рублей, гуманитарная помощь, временное размещение, помощь в трудоустройстве, отметила она.

Ранее беженцы из ДНР рассказали, как их встретили в России.

Видео: Telegram /  Админка Ленобласти

Теги: беженцы, украина
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии