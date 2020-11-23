Более 100 тыс. военнослужащих ЗВО прошли вакцинацию от коронавируса

Вакцинация является добровольной.

Более 100 тысяч военнослужащих Западного военного округа сделали прививки от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Прежде всего вакцинацию препаратом "Спутник V" прошли военные медики, которые лечат больных COVID-19, военнослужащие, которые несут боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинские части. В приоритете также находятся военнослужащие батальонных тактических групп.

Отмечается, что вакцинация проводится в добровольном порядке. Военным рассказывают о новой коронавирусной инфекции, воздействии препарата на организм, возможных побочных явлениях.

В Петербурге привили 109 ветеранов, пожелавших принять участие в параде Победы.

Фото: пресс-служба ЗВО