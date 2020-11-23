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Более 100 тыс. военнослужащих ЗВО прошли вакцинацию от коронавируса
Сегодня, 18:40
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Более 100 тыс. военнослужащих ЗВО прошли вакцинацию от коронавируса

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Вакцинация является добровольной.

Более 100 тысяч военнослужащих Западного военного округа сделали прививки от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Прежде всего вакцинацию препаратом "Спутник V" прошли военные медики, которые лечат больных COVID-19, военнослужащие, которые несут боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинские части. В приоритете также находятся военнослужащие батальонных тактических групп. 

Отмечается, что вакцинация проводится в добровольном порядке. Военным рассказывают о новой коронавирусной инфекции, воздействии препарата на организм, возможных побочных явлениях. 

В Петербурге привили 109 ветеранов, пожелавших принять участие в параде Победы.

Фото: пресс-служба ЗВО

Теги: вакцинация, военнослужащие, западный военный округ
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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