В Ленобласти готовятся к обновлению пространств в 2024 году

Более 100 пространств обновят в Ленинградской области.

В следующем году в Ленинградской области ожидается крупный проект по благоустройству общественных пространств, который предполагает преобразование 116 объектов на территории всех районов региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Эти объекты включают в себя скверы, парки, набережные, бульвары и площади.

На данный момент уже имеются готовые проекты благоустройства, разработанные с учетом предложений и пожеланий жителей региона. Предусмотрены также необходимые финансовые средства для проведения работ. В настоящее время нужно только определить подрядчиков, после чего весной начнутся строительные работы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что каждый год в регионе растет число благоустроенных объектов. В 2022 году было благоустроено 75 общественных пространств, а в следующем году, согласно планам, их число увеличится до 116.

Ранее сообщалось, что Эрмитаж дарит посетителям три вечера бесплатных посещений.

Фото: администрация Ленинградской области