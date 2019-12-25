Более 100 дольщиков проблемного ЖК "Ямбург-Сити" в Кингисеппе получат ключи летом

Объект достроили и подключили к инженерным сетям.

Накануне, 24 мая, стало известно, что 129 дольщиков ЖК "Ямбург-Сити" шестом микрорайоне Кингисеппа уже этим летом получат ключи от своих квартир. Об этом сообщил стройблок правительства региона.

Объект достроили и подключили к инженерным сетям. Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти ожидает заявку застройщика на ввод трех многоквартирных домов в эксплуатацию. Три дома планирует ввести в эксплуатацию к июлю.

Строительство ЖК начали в 2013 году, застройщик собрал с будущих жильцов более 333 млн рублей. Объект должны были сдать в 2015 году, но сроки переносились.

Фото: Piter.tv