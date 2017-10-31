Звезды поздравили БКЗ с юбилеем

28 октября состоялся концерт "Звезды с Любовью" в честь 50-ти летнего юбилея БКЗ. Популярные артисты нашей эстрады приехали поздравить легендарный зал и его директора Эмму Лавринович с памятной датой. Канал Piter.TV побывал на этом мероприятии и пообщался с героями торжества.

Весь вечер гости поздравляли любимый концертный зал с праздником, а звезды вспоминали свои первые выступления на сцене БКЗ. Ведь для многих исполнтелей, именно "Октябрьский" стал трамплином, благодаря которому они стали знамениты на всю страну:

Часть моей творческой карьеры началась именно с БКЗ, кстати с начала был концерт в Петербурге, а только потом была презентация шоу в Москве. То есть, можно сказать это площадка с которой я стал большим артистом. Николай Басков

Вот мы здесь в БКЗ. В зале, который для меня очень важен. Я счастлив, что сегодня присоединяюсь ко всем добрым словам в адрес этого замечательного зала и самое главное, я поздравляю всех бойцов невидимого фронта, всех кто там за кулисами, за их отношение к нам артистам. Сегодня огромное количество артистов выражает свою любовь к этому залу, к работникам, во главе с Эммой Васильевной Лавринович. Дай Бог ей здоровья и счастья, мы вас очень-очень любим. Олег Газманов

Корреспонденты Piter.TV решили узнать, какое выступление на этой сцене они запомнили особенно, какое выход к зрителям в этом зале для них был самым запоминающимся и эмоциональным:

Наверное, будет сегодня. Потому что выступать на юбилее зала, которому 50 лет, это редкость. Методие Бужор и Сергей Трофимов

Дело в том, что юбилей БКЗ - очень знаковая дата для меня. Юбилей этого зала, кремлевский хотел сказать. Но он больше чем кремлевский для меня, потому что именно здесь я отметил свой 50-ти летний юбилей. Именно на этой сцене, благодаря Эмме Лавринович, в том числе. Спасибо Эмма Васильевна и низкий поклон вам. Дмитрий Харатьян

Стас Пьеха рассказал нашим корреспондентам, что прожил первую половину своей жизни ровно напротив этого концертного зала. Из его окон были даже видны окна директора БКЗ. А сам он маленьким периодически приходил в этот зал, и это было его персональное целое игровое поле:

Как-то еще с детства пролезал в открытую дверь, где кидали телевизионный кабель, и наблюдал за звездами, за концертами, изучал подвалы, на крышу этого зала мы часто выходили.То есть это была моя площадка для игр. Потом здесь было масса выступлений Эдиты, когда я был еще маленький, в 80-ые годы. Меня выводили на сцену с букетом цветов, в какой- то момент когда пелась песня про меня. Была специальная песня, называлась - "Мужчина, которого я люблю". Там повисала интрига в зале, все думали кто этот мужчина, депутат или художник. И выходил такой маленький мальчик в коротких штанишках с цветами. Все понимали, что их развели, но так по-доброму развели, хорошо. Стас Пьеха

Многие исполнители в начале своей карьеры мечтали выступать в БКЗ. Так Денис Майданов вспоминает начало своего музыкального пути, а с ним и сильное желание выступать на сцене "Октябрьского". Музыкант считает, что артисты, которые пытаются идти на повышение аудитории, уходя в Ледовые дворцы или еще куда-то, все равно всегда знают, что вернутся родной и любимый зал:

Все зигзагообразно, жизнь идет по спирали, но всегда есть дом, где тебя ждут. Я с огромным удовольствием поздравляю весь коллектив БКЗ, Эмма Васильевна, низкий вам поклон. Большое спасибо за то, что вы есть. За то, что в таком замечательном состоянии, материальном и духовном, храните зал, вы его хранительница, вы его мама. Всегда будем спешить к вам, всегда будем вас любить, всегда будем дарить вам подарки и поздравлять, потому что вы просто человек, на котором все стоит, зиждется. И такого руководителя любой зал в своей жизни бы пожелал, но повезло только Октябрьскому залу Санкт-Петербурга. Денис Майданов

Видео: канал Piter.TV /YouTube: БКЗ, Любовь Бунчук

Михаил Половинчук, Надежда Путинцева, Эльвира Юдина