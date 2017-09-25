Петербург оказался первым в России по числу связанных с наркотиками преступлений

В Северной столице больше чем в других городах России совершили преступления связанные с наркотиками. Кроме того, город оказался лидером по некоторым другим преступлениям.

Генеральная прокуратура опубликовала статистику по совершенным преступлениям в первом полугодии 2017 года. Всего по России было зарегистрировано немногим больше миллиона преступлений.

Петербург оказался первым среди Российских городов по числу преступлений связанных с наркотиками. Это 27% от общероссийского числа или 105 тысяч. Также первенство у Северной столицы в преступлениях, совершенных в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Всего же за первое полугодие 2017 года в Северной столице завели более 24 тысяч уголовных дел. Это поставило город на пятое место по России. Лидером оказалась Москва: тут зарегистрировали 70 тысяч дел. Затем следуют Московская область, Краснодарский край, Ростовская область. Всего же криминальных эпизодов оказалось на 152 тысячи меньше, чем в прошлом году за аналогичный период.