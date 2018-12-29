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Более 55% россиян считают поиск работы сразу после вуза большой трудностью
Сегодня, 9:26
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nastya960

Более 55% россиян считают поиск работы сразу после вуза большой трудностью

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И только студенты убеждены, что для поиска работы нужны небольшие усилия. 

Более 55% россиян уверены, что найти хорошeю работу после вузу довольно трудно. Еще 20% считают, что это просто невозможно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Еще 18% считают, что работу найти можно, приложив небольшие усилия. Лишь 3% убеждены, что выпускник вуза легко может трудоустроиться.

ВЦИОМ

Отметитм, что россияне в возрасте 60+ чаще всего отвечали о невозможности найти работу сразу после вуза, люди со средним специальным образованием говорили, что это можно сделать с большим трудом. И только студенты убеждены, что для поиска работы нужны небольшие усилия. 

Всероссийский опрос проведен 21 января 2019 года методом телефонного интервью, объем выборки - 1,6 тыс. человек. 

Фото: pixabay 

Теги: вциом, опрос, профессия, работа, студенты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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