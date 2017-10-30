Больше 30 трупов нерп обнаружили под Иркутском

Около трех десятков мертвых нерп обнаружили туристы на Байкале

Около поселка Новый Энхалук туристы нашли многочисленные трупы нерп, которые занесены в красную книгу.

Причина массовой гибели байкальских тюленей неизвестна, но судя по фото их смерть нельзя назвать естественной. На некоторых спинках погибших животных вырезаны куски кожи в одном и том же месте, но некоторые предполагают, что их объели птицы.

Стоит отметить, что мех и жир краснокнижных нерп стоит больших денег и обладает целебными свойствами.

Природоохранной прокуратуре предстоит выяснить из-за чего погибли животные. Было ли это экологическое бедствие или налет браконьеров.

Фото и видео: Инцидент | Иркутск