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Больше 30 трупов нерп обнаружили под Иркутском

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Около трех десятков мертвых нерп обнаружили туристы на Байкале

Около поселка Новый Энхалук туристы нашли многочисленные трупы нерп, которые занесены в красную книгу.

Больше 30 трупов нерп обнаружили под Иркутском

Причина массовой гибели байкальских тюленей неизвестна, но судя по фото их смерть нельзя назвать естественной. На некоторых спинках погибших животных вырезаны куски кожи в одном и том же месте, но некоторые предполагают, что их объели птицы.

Больше 30 трупов нерп обнаружили под Иркутском

Стоит отметить, что мех и жир краснокнижных нерп стоит больших денег и обладает целебными свойствами.

Больше 30 трупов нерп обнаружили под Иркутском

Природоохранной прокуратуре предстоит выяснить из-за чего погибли животные. Было ли это экологическое бедствие или налет браконьеров.

Фото и видео: Инцидент | Иркутск

Теги: браконьерство , новости россии
Категории: Новости России

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