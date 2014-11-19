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Боксер из Петербурга Дмитрий Бивол защитил чемпионский пояс
Сегодня, 19:13
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kraratau27

Боксер из Петербурга Дмитрий Бивол защитил чемпионский пояс

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Боксерский поединок прошел в Манчестере.

В минувшую субботу, 1 мая, петербуржец Дмитрий Бивол победил британца Крэйга Ричардса в бою за титул чемпиона мира по версии WBA. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Боксерский поединок прошел в Манчестере. По решению судей, встреча закончилась победой Дмитрий Бивола. Это была 18-ая встреча боксера, все предыдущие 17 поединков завершились успешно. 

Его соперник также участвовал в 18 боях, однако среди них есть одно поражение, одна ничья, все остальное - победы. 

Ранее Piter.tv писал, что решающий матч "Барселона" – "Зенит" может быть перенесен. Это связано с тем, что испанская команда вовремя не вернулась домой после игры в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: бокс, победа, спорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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