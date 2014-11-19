Боксер из Петербурга Дмитрий Бивол защитил чемпионский пояс

Боксерский поединок прошел в Манчестере.

В минувшую субботу, 1 мая, петербуржец Дмитрий Бивол победил британца Крэйга Ричардса в бою за титул чемпиона мира по версии WBA. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Боксерский поединок прошел в Манчестере. По решению судей, встреча закончилась победой Дмитрий Бивола. Это была 18-ая встреча боксера, все предыдущие 17 поединков завершились успешно.

Его соперник также участвовал в 18 боях, однако среди них есть одно поражение, одна ничья, все остальное - победы.

Ранее Piter.tv писал, что решающий матч "Барселона" – "Зенит" может быть перенесен. Это связано с тем, что испанская команда вовремя не вернулась домой после игры в Петербурге.

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