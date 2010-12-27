Депутаты ЗакСа хотят обсудить порядок богослужений в Исаакиевском соборе

Члены городского парламента обратились к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой заключить соглашение между правительством и епархией о службах в Исаакиевском соборе.

Депутаты законодательного собрания Петербурга написали обращение губернатору города Георгию Полтавченко. Парламентарии просят заключить соглашение о порядке проведения богослужений с Исаакиевском соборе и других храмах музейного комплекса. Договор, по мнению депутатов, должны подписать городское правительство и епархия. В документах предполагается описать права и обязанности сторон, которые обеспечат сохранность культурного наследия.

Сейчас богослужения проходят на основании соглашения между ГМП "Исаакиевский собор" и епархией. Полагаем, что статус соглашения надо повысить - стороной должно быть правительство Петербурга. И закрыть на этом вопрос об изменении статуса Исаакия. Он должен оставаться частью государственного музея. Борис Вишневский, депутат ЗакСа

Члены ЗакСа считают, что второй стороной договора должен быть не музей, а городское правительство.