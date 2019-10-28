Богослужение в праздник Ураза-Байрам можно будет посмотреть в записи

Праздник пройдет 24 мая.

Из Соборной мечети в праздник Ураза-Байрам будет вестись трансляция. Запись праздничного богослужения начнется 24 мая в 10:00, сообщил "Петербургский дневник" .

Муфтий Равиль-Хазрат Панчеев напомнил о том, что верующим нужно находиться дома и соблюдать режим самоизоляции. Присутствовать на праздничной проповеди могут только священнослужители.

После завершения праздничной проповеди мусульмане должны будут читать дополнительную молитву самостоятельно, находясь дома, сказал председатель духовного управления мусульман.

Панчеев подчеркнул, что сейчас, благодаря гаджетам, каждый может присоединиться к трансляции.

Напомним, посещение религиозных организаций запрещено до 31 мая.